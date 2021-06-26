Один человек погиб и двое пострадали во время стрельбы в Ивановской области

В Ивановской области компания открыла стрельбу по своим знакомым. В результате инцидента один человек погиб, а двое получили ранения.

Следователи задержали одного из участников конфликта. Остальных причастных к происшествию разыскивают.

"В ходе конфликта данная группа лиц произвела выстрелы в область груди и живота 30-летнего мужчины, от которых последний скончался на месте. После этого злоумышленники, используя огнестрельное оружие и другие предметы, причинили двум лицам, которые пришли к частному дому вместе с их 30-летним приятелем, множественные телесные повреждения, с которыми они были госпитализированы в тяжёлом состоянии", – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершённое группой лиц" и "Покушение на убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц".