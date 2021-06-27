Юрист рассказал о важном нюансе новых детских выплат

Гендиректор компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, что родители на больничном по уходу за ребёнком до восьми лет смогут получать выплаты в размере своего полного заработка. По его словам, это 55 208 рублей.

"Речь идёт о новой материальной мере поддержки семей с детьми. Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные по уходу за ребёнком до восьми лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере ста процентов от своего среднего заработка. При этом продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее", – сказал Петропольский агентству "Прайм".

Ранее премьер Михаил Мишустин объявил, что с 1 июля будут выплачивать пособия беременным женщинам. На эти цели из бюджета страны выделят 10 млрд рублей.