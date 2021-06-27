Необъяснимые боли в организме могут быть симптомом недостатка витаминов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об одном из частых симптомов дефицита витамина D. По словам специалиста, его нехватка может вызывать необъяснимые боли.

"По медицинскому закону, любой человек, у которого все болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D", — сказал доктор Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, специально загорать для получения нужной дозы витамина не нужно. Для этого достаточно просто проводить время на свежем воздухе. Врач добавил, что источником витамина D являются морепродукты, яйца и молоко.