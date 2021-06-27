Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло на трассе в Алтайском крае

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьезном ДТП на трассе в Алтайском крае. Авария произошла в ночб с 26 на 27 июня у комплекса "Грань Алтая".

Мотоциклист на серьезной скорости "догнал" и врезался в фуру. От удара транспортное средство подмяло под кузов грузовика, а передняя вилка оказалась на колесе машины.

По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло в спальном районе Барнаула. В результате столкновения повреждения получили не менее трёх автомобилей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.