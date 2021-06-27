Большой футбол продолжается. Четыре команды сразятся за выход в четвертьфинал ЧЕ-2020

27 июня ещё четыре команды сразятся за выход в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. В первый день стадии плей-офф из 1/8 вышли сборные Дании и Италии.

Сегодня в первом матче на поле выйдут сборные Нидерландов и Чехии. Трансляция начнётся в 19:00 по московскому времени.

Сборная Нидерландов вышла из группы с первого места, набрав девять очков. Чехи, которые сумели набрать всего четыре очка, вышли из группы с третьего места.

Трансляция второго матча начнётся в 22:00 по московскому времени. На поле выйдут сборные Бельгии (команда вышла с первого места в группе) и Португалии (взяли путёвку в плей-офф благодаря третьей строчке).