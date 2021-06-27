Состояние певицы МакSим продолжает ухудшаться

Состояние российской певицы Марины Максимовой, известной под псевдонимом МакSим, ухудшается. Об этом информируют ряд СМИ и Telegram-каналов.

Сообщается, что она лежит в больнице с самой тяжёлой формой пневмонии. Процент поражения лёгких увеличился до 80%.

Источники также отмечали, что с аппарата ИВЛ певицу перевели на аппарат ЭКМО (подача кислорода напрямую в кровь). Однако позднее агент Марины Максимовой опроверг эту информацию.

"У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это жёлтая пресса, а не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжёлое, прошу понять позицию семьи и близких – каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом", – цитирует RT представителя певицы.