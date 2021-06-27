Гинцбург рассказал, сколько времени потребуется для модернизации вакцины

Центр им. Н.Ф. Гамалеи сможет модернизировать вакцину от коронавируса под мутации в течение недели, если будет зарегистрирована векторная технология. Об этом в интервью каналу "Россия 1" заявил глава центра Александр Гинцбург.

"Если появится штамм новый с резко изменённой последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты. Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недели", – сказал он.

Ранее Гинцбург рассказал, что "хитрость" индийского штамма коронавируса заключается в том, что при проникновении в клетки он становится устойчивым к антителам.