Тепло и дождливо. О погоде в Алтайском крае 28 июня

Новая неделя в Алтайском крае начнётся с дождей и гроз. Об этом сообщают специалисты алтайского центра гидрометеорологии.

28 июня в регионе температура воздуха составит от +22 до +27 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки в +22...+24 градуса. Во второй половине дня возможен небольшой дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.