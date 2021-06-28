Барнаульцы в социальных сетях ищут потерявшегося коня

Подписчики паблика Barnaul22 сообщили о пропаже коня. В последний раз животное видели в посёлке Авиатор.
Конь пропал в ночь с 26 на 27 июня.
"В 9 утра 27 числа его видели между Силикатным и Власихой. Очевидцев, кто его видел, прошу написать или позвонить", – написали хозяева животного.
В комментариях под постом подписчики отметили, что видели похожего коня примерно в 30 километрах от Барнаула по новосибирской трассе.
Ранее в Республике Алтай в больницу поступил 37-летний мужчина с травмой головы, которую он объяснил падением с лошади. Нехарактерные для этого повреждения заставили медиков усомниться в его словах. Они передали информацию в полицию. Следователи выехали по адресу, откуда привезли сельчанина, и обнаружили там его супругу. В ходе разговора женщина призналась, что ударила мужа монтировкой.
Комментарии
По Новосибирской трассе? Но как бы конь преодолел Новый мост?
Виктор
"По Новосибирской трассе? Но как бы конь преодолел Новый мост"
Вплавь через Обь,зачем ему ваш мост?