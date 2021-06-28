Барнаульцы в социальных сетях ищут потерявшегося коня

Подписчики паблика Barnaul22 сообщили о пропаже коня. В последний раз животное видели в посёлке Авиатор.

Конь пропал в ночь с 26 на 27 июня.

"В 9 утра 27 числа его видели между Силикатным и Власихой. Очевидцев, кто его видел, прошу написать или позвонить", – написали хозяева животного.

В комментариях под постом подписчики отметили, что видели похожего коня примерно в 30 километрах от Барнаула по новосибирской трассе.

Ранее в Республике Алтай в больницу поступил 37-летний мужчина с травмой головы, которую он объяснил падением с лошади. Нехарактерные для этого повреждения заставили медиков усомниться в его словах. Они передали информацию в полицию. Следователи выехали по адресу, откуда привезли сельчанина, и обнаружили там его супругу. В ходе разговора женщина призналась, что ударила мужа монтировкой.