Власти Греции изменили правила въезда для российских туристов

Власти Греции обязали российских туристов сдавать тест на коронавирус прямо на границе. Об этом сообщает РИА Новости.

В обновлённом документе говорится: "Постоянные жители Российской Федерации въезжают в страну при соблюдении следующих условий:

– им поставлен отрицательный результат лабораторного исследования с помощью ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса (экспресс-тест COVID),

– быть диагностированными отрицательно в ходе обязательного лабораторного теста с помощью ПЦР или теста с использованием экспресс-теста на антиген коронавируса COVID-19 (экспресс-тест) в точках въезда, с пребыванием в зоне контроля до выдачи результата проверки и с обязательным временным ограничением в случае положительного результата".

Правила распространяются на туристов старше двенадцати лет.