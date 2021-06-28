Назван способ снизить цены в розничных магазинах

К росту цен в магазинах приводит распространенная в России практика делать запасы на 40-50% больше необходимого. Об этом рассказал генеральный директор "Федерального центра компетенций" Николай Соломон в беседе с "Российской газетой".
В связи с этим, отмечает специалист, расшатывается вся цепочка: в магазинах загромождаются склады, замораживаются деньги, а производители вынуждены постоянно менять планы выпуска продукции.
"Возникают дополнительные издержки на обслуживание оборотного капитала, содержание складов и так далее, что приводит к росту цен", — объясняет Николай Соломон.
Снизить цены позволит цифровизация, благодаря которой можно выстроить цепочку от магазина до производителя и создать план реализации продукции на несколько месяцев, а это, в свою очередь, поможет снизить цены в магазинах, заключил специалист.
Комментарии
Ещё один лапшевес из федерального центра лапшевесов.
О как!
Не знал.
Снизьте налоги, вылезьте из под санкций, введите международные стандарты по прозрачности и простоте ведения бизнеса. А подобное кукареканье ни к какому снижению цен не приведёт.
Да уж... Недавняя чипизация ряда товаров - из той же серии цифровизации. И к чему она уже привела? Неужели уважаемый специалист не в курсе?