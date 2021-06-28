Назван способ снизить цены в розничных магазинах

К росту цен в магазинах приводит распространенная в России практика делать запасы на 40-50% больше необходимого. Об этом рассказал генеральный директор "Федерального центра компетенций" Николай Соломон в беседе с "Российской газетой".

В связи с этим, отмечает специалист, расшатывается вся цепочка: в магазинах загромождаются склады, замораживаются деньги, а производители вынуждены постоянно менять планы выпуска продукции.

"Возникают дополнительные издержки на обслуживание оборотного капитала, содержание складов и так далее, что приводит к росту цен", — объясняет Николай Соломон.

Снизить цены позволит цифровизация, благодаря которой можно выстроить цепочку от магазина до производителя и создать план реализации продукции на несколько месяцев, а это, в свою очередь, поможет снизить цены в магазинах, заключил специалист.