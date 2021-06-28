Очередную фальшивую купюру в 5 тысяч рублей выявили в Алтайском крае

Очередную фальшивую банкноту изъяли из оборота в Бийске. Подделку обнаружила заведующая кассой одного из местных банков, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Банкнота попала в финансовое учреждение в инкассаторском пакете с выручкой из продуктового магазина, расположенного в поселке Сорокино. По всей видимости, кто-то из покупателей рассчитался за товар фальшивкой, а кассир не проверил деньги на аппарате, хоть он имеется в наличии", — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что купюру напечатали на струйном принтере, степени защиты на ней отсутствовали. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".