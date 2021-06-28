Сонливость в дневное время назвали признаком опасной патологии

Сонливость в дневное время и бессонница по ночам могут указывать на проблемы с печенью. Об этом рассказал врач-хирург, гепатолог Дмитрий Монахов в беседе с "Пятым каналом".

"Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени", — объяснил он.

Медик добавил, что на проблемы с этим органом также могут указывать желтизна кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье. Чтобы сохранить печень здоровой, следует придерживаться средиземноморской диеты, употреблять омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты и подвергать себя физическим нагрузкам, подчеркнул Монахов.

Ранее британские учёные выяснили, что кофе снижает риск развития болезней печени и вероятность летального исхода от них.