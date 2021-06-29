Представители Алтайского края выступили на федеральном форуме "Производительность 360"

Третий федеральный форум "Производительность 360" прошел в Нижнем Новгороде. На нем присутствовали руководители предприятий–участников национального проекта "Производительность труда", а также представители экспертного сообщества и государственной власти. Они обсудили актуальные вопросы повышения эффективности бизнеса.

От Алтайского края на форуме выступила делегация в составе заместителя министра экономического развития Алтайского края Алексея Ерохина, директора КАУ "Алтайский центр кластерного развития" Сергея Кореннова и руководителя РЦК Александра Вагенлейтера.

Участники форума посетили площадки компаний, повышающих производительность в рамках нацпроекта. Кроме того, они прошли несколько тренингов и обучение на "Фабрике офисных процессов". Но основным событием стало награждение победителей конкурса лучших практик повышения производительности труда среди участников нацпроекта.

В рамках форума Региональный центр компетенций Алтайского края получил сертификат соответствия требованиям методических указаний "Проведение сертификации региональных центров компетенции в сфере производительности труда субъектов Российской Федерации".

Мероприятие организовано Минэкономразвития России совместно с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда при поддержке Правительства Нижегородской области.

Форум "Производительность 360" – ключевая дискуссионная площадка для участников национального проекта "Производительность труда". Основная цель – обмен опытом в сфере бережливого производства и тиражирование лучших практик повышения производительности труда. В текущем году его участниками стали более 1300 представителей предприятий и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.