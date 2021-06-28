Вирусолог раскрыл условие, при котором удастся победить всплеск COVID-19 за две-три недели

Новую вспышку коронавируса можно будет победить за две-три недели массовой вакцинацией и ношением масок. Об этом сообщил вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе "Лентой.ру".

"Если будем интенсивно вакцинироваться, поголовно и аккуратно носить маски, то мой прогноз — оптимистический. Пик уйдет через две-три недели", — сказал он.

В противном случае многим можно начинать "присматривать себе больницу", отметил специалист. Он также добавил, что вариантов дальнейшего развития пандемии предостаточно, и то, что будет происходит дальше, — зависит исключительно от каждого человека.

Ранее Сергей Нетесов заявил, что заболевшие ковидом люди стали выделять больше частиц вируса — это и стало одной из причин всплеска заболеваемости в стране