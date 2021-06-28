Вирусолог раскрыл условие, при котором удастся победить всплеск COVID-19 за две-три недели

Новую вспышку коронавируса можно будет победить за две-три недели массовой вакцинацией и ношением масок. Об этом сообщил вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе "Лентой.ру".
"Если будем интенсивно вакцинироваться, поголовно и аккуратно носить маски, то мой прогноз — оптимистический. Пик уйдет через две-три недели", — сказал он.
В противном случае многим можно начинать "присматривать себе больницу", отметил специалист. Он также добавил, что вариантов дальнейшего развития пандемии предостаточно, и то, что будет происходит дальше, — зависит исключительно от каждого человека.
Ранее Сергей Нетесов заявил, что заболевшие ковидом люди стали выделять больше частиц вируса — это и стало одной из причин всплеска заболеваемости в стране
Комментарии
Победун забыл сказать главное слово - ПРИНУДИТЕЛЬНО.
Власть разучилась разговаривать с людьми, через колено ей уже более привычно.
поголовно и аккуратно носить маски
У меня есть маска лисички, зайчика, волка, а ещё есть хищника - собственно вопрос в чём, а какая лучше подойдёт, или всё равно?
А костюм ДартВейдера если целиком носить - наверно вообще супер?
Ничего страшного не произойдет. Коронавмрус это сезонное заболевание и он как и грипп будет иметь "всплески" и "спады". Я понимаю, если ничего не делать то и денег не спишешь под него!
Интересно, этот вирусолог знает на какой день начинают антитела вырабатываться согласно исследованиям?
Абориген сегодня в ударе, везде потоптался обвиняя власть.
заболевшие ковидом люди стали выделять больше частиц вируса — это и стало одной из причин всплеска заболеваемости в стране
А, может, просто все давно расслабились, стали по стране и миру мотаться.
Москву закройте, ни туда и ни оттуда... быстро все пройдет
Авиасообщение открывают, надо побольше всем мотаться по заграницам, и сюда туристов везти. Так победим!
Я как раз недавно пообщался с Аборигеном как вирусолог с вирусологом и мы пришли к общему мнению:товарищи,одни из вас соблюдают рекомендованные правила,другие их не соблюдают.И никакие лекции не изменят этого соотношения сил. Если каждый из вас, братья, ежедневно, ежечасно не будет соблюдать рекомендации специалистов.
Новость тремя часами ранее:
"По словам заведующего кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктора Захарова, уровень ежесуточной заболеваемости COVID-19 в России уже в ближайшие дни должен выйти на значение в 22,5 тысячи человек.
Если данный прогноз аналитиков окажется верным, то после этой отметки количество фиксируемых заражений должно оставаться на одном месте примерно до 15 июля.
К этому моменту, как полагают специалисты, в стране будет одномоментно болеть коронавирусом полмиллиона человек. После этого заболеваемость должна пойти на спад."
Та же дата без обязательных условий?