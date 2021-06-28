Тела двоих детей нашли в пруду в Новосибирской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области
Тела двоих детей семи и девяти лет обнаружил в пруду отец одного из мальчиков в Новосибирской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Это случилось 27 июня рядом с селом Бобровка в Сузунском районе.
"По предварительным данным, двое несовершеннолетних без присмотра взрослых в ходе прогулки на велосипедах решили искупаться в пруду и утонули", — уточнили в ведомстве.
На месте происшествия работают следователи. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства гибели детей, а также условия, которые этому способствовали.
Напомним, в мае два мальчика 11-ти и 12-ти лет утонули в Алтайском крае. Дети без взрослых пришли на пруд, нашли деревянный плот на берегу, на котором решили покататься, но не удержались на неустойчивой конструкции.
Комментарии
Как-то не по себе смотреть на фото велосипедов, зная, что их маленькие хозяева уже никогда на них не покатаются
Первым эти велосипеды обнаружил отец и посмотрел на воду...
Ну вот а говорят все дети с гаджетами
Очень жаль. Соболезнования родным.
28.06.2021 13:40
- гость -
Первым эти велосипеды обнаружил отец и посмотрел на воду...
Ужас какой, бедный папа