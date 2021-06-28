Гений, миллиардер и надежда человечества. Илон Маск отмечает 50-летний юбилей

"Как тебе такое, Илон Маск", — знаменитый шаблонный мем, который знаком каждому, кто хоть немного пользуется соцсетями. Имя американского инженера, ставшего известным благодаря своими безумным идеям и успешной их реализацией, часто используют для демонстрации русских лайфхаков и нелепых изобретений. В день рождения Илона Маска мы решили вспомнить самое-самое из Рунета.
Комментарии
Напоминает всё это "благолепие" советы в журнале "Наука и Жизнь". Читаешь про то как космические корабли бороздят просторы вселенной и тут на тебе! Как заштопать дырявый носок чтобы этого не было видно!