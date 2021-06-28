Бдительная жительница Бийска не попалась на уловку мошенников и сохранила 300 тысяч рублей

51-летняя жительница Бийска обратилась в полицию с сообщением о попытке мошенничества, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

По данным ведомства, горожанке начали названивать незнакомцы под видом сотрудников банка и рассказали ей о подозрительной активности на счетах. Чтобы решить проблему, бийчанку попросили снять все свои деньги и перевести их на специально созданный "максимально безопасный счет".

"Напуганная женщина пошла в банк, получила на руки сумму в размере почти 300 тысяч рублей. Однако переводить деньги не стала. Вместо этого она обратилась в полицию", — говорится в сообщении.

Ранее лжебанкир обрадовал жительницу Бийска огромным кешбэком и похитил с её карты 35 тысяч рублей.