Бдительная жительница Бийска не попалась на уловку мошенников и сохранила 300 тысяч рублей

51-летняя жительница Бийска обратилась в полицию с сообщением о попытке мошенничества, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
По данным ведомства, горожанке начали названивать незнакомцы под видом сотрудников банка и рассказали ей о подозрительной активности на счетах. Чтобы решить проблему, бийчанку попросили снять все свои деньги и перевести их на специально созданный "максимально безопасный счет".
"Напуганная женщина пошла в банк, получила на руки сумму в размере почти 300 тысяч рублей. Однако переводить деньги не стала. Вместо этого она обратилась в полицию", — говорится в сообщении.
Ранее лжебанкир обрадовал жительницу Бийска огромным кешбэком и похитил с её карты 35 тысяч рублей.
Комментарии
Деньги сняла в банке и перевела под подушку.
"перевела под подушку."
Так вернее!
Мне названивают по 5-6 раз на дню, я просто трубку не беру. Со стороны предположу, что в банке есть крыса торгующая данными о счетах клиентов. Замечал что как только на карте скапливается какая-никакая сумма, начинается звон-перезвон.