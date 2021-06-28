Студенты АлтГТУ предлагают инновационные решения для алтайских компаний

В АлтГТУ идет защита выпускных квалификационных работ. На этой неделе ВКР представляют студенты бакалавры и магистры факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта.

Среди защищающихся – Дмитрий Игнатьев. Его проект "Исследование снижения вредных выбросов дисперсных частиц с дымовыми газами энергетическими установками" получил высокую оценку государственной экзаменационной комиссии и положительный отзыв OOO "Сибирская генерирующая компания".

Дмитрий два года назад закончил бакалавриат кафедры котло- и реакторостроения, а в этом году выпускается из магистратуры кафедры "Двигатели внутреннего сгорания" АлтГТУ. В должности инженера Игнатьев выполнял задачу Сибирской генерирующей компаний по совершенствованию работы электрофильтра Бийской ТЭЦ-1.

"Мы занимались работами по наладке электрофильтра, приводили его к номинальным значениям для приёмки его станцией. Вот уже больше года предложенная технология работает без нареканий. Я представил свои рекомендации по наладке электрофильтра на Бийской ТЭЦ-1. Практическая ценность состоит в том, что мои наработки снижают вредные выбросы твердых частиц от тепловой станции в воздушный бассейн города", – сказал выпускник АлтГТУ.

Дмитрий предложил снизить скорость газов в электрофильтре, температуру и настроить режим встряхивания осадительных электродов. По словам разработчика, главное в его идее – простота и минимальные затраты на реализацию. Рекомендации можно выполнять, не внося изменения в конструктив. Теперь электрофильтры полностью соответствуют нормам, проектному и техническому заданию.

А выпускница кафедры организации и безопасности движения АлтГТУ Софья Васильева предложила варианты движения транспорта на время перекрытия моста в районе Нового рынка. Проект выполнялся по просьбе Министерства транспорта Алтайского края. Например, один из вариантов – полоса для общественного транспорта на проспекте Калинина.

"Маршрутные транспортные средства, которые двигались по улице Северо-Западной, проспекту Ленина и улице Матросова, будут сконцентрированы на улицу Аносова. Там движение будет разрешено только для них. Далее по проспекту Калинина направлены до площади Октября. Также маршрутные транспортные средства, у которых конечная остановка – площадь Победы, будут направлены через улицу Пионеров, далее на улицу Новоугольную и на улицу Привокзальную", – рассказала студентка АлтГТУ Софья Васильева.

Планируется, что полоса пройдет от улицы Аносова до Кулагина, а также по чётной стороне Калинина – от площади Октября до улицы Сизова. Автобусы большой вместимости будут направлены по проспекту Калинина.