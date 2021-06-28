В барнаульском поселке Авиатор начали асфальтировать дорогу

В барнаульском поселке Авиатор продолжаются дорожные работы на улице 1-й Малиновой. Дорожники уже приступили к укладке нижнего слоя асфальта, сообщает пресс-служба мэрии.

Дорогу по 1-й Малиновой чинят на участке от улицы Кедровой до Смоленской, его протяженность — 961 метр. Общая площадь ремонта составит 5,6 тысячи квадратных метра.

"Подрядчик заасфальтирует дорогу, установит бортовые камни, обустроит тротуары и отремонтирует примыкания.Также здесь обновят покрытие автобусной остановки, сделают пешеходный переход и искусственную дорожную неровность", — говорится в сообщении.

На время ремонта проезд на участке частично ограничен. Автомобилистов просят учитывать это ограничение и заранее планировать пути объезда.