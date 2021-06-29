Картины, вызывающие необъяснимую тревогу

Есть такие приемы в искусстве, которые вселяют в нашу душу непонятную тревогу. В целом на картине ничего пугающего нет, однако, наше сознание может находить её весьма дискомфортной. Такой эффект "полуденного ужаса" или саспенса (англ. suspense "неопределённость, беспокойство, тревога ожидания") присутствует в изобразительном искусстве с давних пор. В ХХ веке он активно транслировался через кинематограф, к нему прибегали культовые режиссеры, такие как Стэнли Кубрик или Альфред Хичкок. На самом деле, этот эффект можно передать в любом визуальном искусстве, и живопись не исключение. Например, довольно тревожные картины американского художника Эдварда Хоппера, или страх неизвестности от Драгана Бибина из Сербии.