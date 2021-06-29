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Картины, вызывающие необъяснимую тревогу

, ИА "Амител"
Эффект "полуденного ужаса" можно найти в различных видах искусства

Есть такие приемы в искусстве, которые вселяют в нашу душу непонятную тревогу. В целом на картине ничего пугающего нет, однако, наше сознание может находить её весьма дискомфортной. Такой эффект "полуденного ужаса" или саспенса (англ. suspense "неопределённость, беспокойство, тревога ожидания") присутствует в изобразительном искусстве с давних пор. В ХХ веке он активно транслировался через кинематограф, к нему прибегали культовые режиссеры, такие как Стэнли Кубрик или Альфред Хичкок. На самом деле, этот эффект можно передать в любом визуальном искусстве, и живопись не исключение. Например, довольно тревожные картины американского художника Эдварда Хоппера, или страх неизвестности от Драгана Бибина из Сербии.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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