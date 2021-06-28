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В России создали назальный спрей от ОРВИ с антителами

, ИА "Амител"
Разработкой занимались специалисты Роспотребнадзора
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре разработали спрей для носа, содержащий коктейль антител к разным возбудителям респираторных инфекций. Об этом заявил научный руководитель МНИИЭМ им. Габричевского Владимир Алешкин.

"Новый препарат изготовлен из донорской крови, поэтому содержит целый спектр антител, отражая популяционный иммунитет. Технология получения препарата такова, что исключается присутствие в нем микроорганизмов, в том числе вирусов", — сказал ученый в интервью "Известиям".

По его словам, препарат позволит защититься от различных респираторных инфекций: гриппа, коклюша, золотистого стафилококка, дифтерии. В перспективе возможна защита и от коронавируса.

Алешкин добавил, что при инфекции организму нужно время, чтобы выработать иммунитет. И пока он вырабатывается, с таким препаратом "можно искусственным образом внести антитела", которые будут работать в слизистой около 10 часов.

В мае директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в 2022 году в России могут зарегистрировать вакцину от ковида в виде капель для носа.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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