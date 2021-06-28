В России за сутки выявили более 21 тысячи случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 21 650. За всё время в стране выявили 5 472 941 заражений ковидом, сообщает федеральный оперштаб.

Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Москве (+7256 человек за сутки), Московской области (+2722) и Санкт-Петербурге (+1335). В Алтайском крае выявили ещё 178 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 4 969 340 человек, в том числе 12 626 – за последние сутки.

Скончались ещё 611 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 133 893 летальных случая.