В России за сутки выявили более 21 тысячи случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 21 650. За всё время в стране выявили 5 472 941 заражений ковидом, сообщает федеральный оперштаб.
Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Москве (+7256 человек за сутки), Московской области (+2722) и Санкт-Петербурге (+1335). В Алтайском крае выявили ещё 178 случаев ковида.
Выздоровели за весь период 4 969 340 человек, в том числе 12 626 – за последние сутки.
Скончались ещё 611 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 133 893 летальных случая.
Комментарии
Amic, напишите где самозанятому можно привиться? По ОМС ни разу не обращался в поликлинику. Госуслуги, при попытке записаться на вакцинацию, виснут или выдают что полис не зарегистрирован ни в какой поликлинике. Так в какую поликлинику обратиться, чтобы вакцина была, а не бюрократия? Когда в коммерческих клиниках будут прививать?