Член Совфеда РФ обвинил Запад в антипрививочной кампании в России

Запад пытается через антипрививочную кампанию в социальных сетях создать социальную напряженность перед выборами в России. Такую точку зрения высказал член Совфеда Владимир Джабаров.

"Обратите внимание, как активизировалась антипрививочная кампания, пугают различными последствиями в соцсетях, антипрививочники пугают различными последствиями. Самое главное — это идет с Запада, где привились уже сотни миллионов", – сказал он в понедельник на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ.

Как сообщает РИА Новости, Джабаров уточнил, что это делается для того, чтобы "настроить избирателей против действующей власти, создать в преддверии выборов социальную напряженность".