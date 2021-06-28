В Кремле ответили на вопрос о компенсациях за простой при тотальном локдауне

Российские власти не принимали решений о возможных компенсациях работникам и компаниям за простой в нерабочие дни. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном возмещении потерь на случай тотального локдауна.

"Никаких решений на этот счет не принималось", – цитирует РИА Новости слова представителя Кремля.

Напомним, что ранее специалисты Роспотребнадзора обновили рекомендации для контактных лиц и заражённых коронавирусом. Обновлённый список состоит из восьми пунктов. Отдельно отмечается, что для получения больничного контактным лицам не требуются никакие индивидуальные документы.