Понедельник, 28 Июнь, 18:44

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,18
€ 86,17
25°


5472941 +21650
Обь
326см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Третья волна пандемииДень поля 2021 Евро 2020
Новости

В Кремле ответили на вопрос о компенсациях за простой при тотальном локдауне

, ИА "Амител"
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, власти никаких решений по этому поводу не принимали
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Российские власти не принимали решений о возможных компенсациях работникам и компаниям за простой в нерабочие дни. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном возмещении потерь на случай тотального локдауна.

"Никаких решений на этот счет не принималось", – цитирует РИА Новости слова представителя Кремля.

Напомним, что ранее специалисты Роспотребнадзора обновили рекомендации для контактных лиц и заражённых коронавирусом. Обновлённый список состоит из восьми пунктов. Отдельно отмечается, что для получения больничного контактным лицам не требуются никакие индивидуальные документы.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Третья волна пандемии
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
18:41
Темпы вакцинации от ковида в Алтайском крае выросли в 9 раз 0
18:21
Жительницу алтайского села осудили за удар ножом в грудь супруга 0
18:04
Широкий экран и отличная камера: чем хорош iPhone 12 Pro Max 0
17:55
В Кремле ответили на вопрос о компенсациях за простой при тотальном локдауне 0
17:45
Олень напал на женщину во время представления цирка в Барнауле 1
17:29
Член Совфеда РФ обвинил Запад в антипрививочной кампании в России 2
17:15
Глава Алтайского края сделал прививку от коронавируса 6
17:03
В детском лагере "Соснячок" прошли соревнования по летнему биатлону 0
16:54
Автомобиль полностью сгорел в Барнауле 1
16:42
В России за сутки выявили более 21 тысячи случаев COVID-19 1
16:30
"Это первая часть". Семьи пострадавших на батуте девочек получили 300 и 200 тысяч рублей 2
16:19
Россиянин полгода избивал новорожденную дочь за плач 0
16:05
"Это нормально": эксперты рассказали, почему все больше предпринимателей обращаются МФО 4
15:54
В России создали назальный спрей от ОРВИ с антителами 0
15:43
Депутата АКЗС подозревают в присвоении 12 млн рублей 18
15:28
В России может подорожать хлеб 9
15:15
В Барнауле столкнулись трамвай и грузовик 6
15:03
Студенты АлтГТУ предлагают инновационные решения для алтайских компаний 0
14:48
В барнаульском поселке Авиатор начали асфальтировать дорогу 0
14:36
В Алтайском крае изменили критерии вакцинации на предприятиях 7
14:24
Как алтайские единороссы разрабатывают предвыборную программу партии 8
14:12
От 13 до 30 тепла. Какая погода будет в Алтайском крае в конце июня - начале июля? 0
13:59
24 случая коронавируса выявили за сутки в Горном Алтае 0
13:48
Семье девочки за тяжелые травмы на батуте в Барнауле предложили 300 тысяч 11
13:34
Гений, миллиардер и надежда человечества. Илон Маск отмечает 50-летний юбилей 2
13:20
Глава Алтайского края пройдет вакцинацию от коронавируса 20
13:08
Автоцентр «Реал» в Барнауле разыграл призы и презентовал систему Subaru EyeSight 0
12:59
Бдительная жительница Бийска не попалась на уловку мошенников и сохранила 300 тысяч рублей 3
12:46
Что случилось с певицей МакSим и в каком она сейчас состоянии? 5
12:31
Тела двоих детей нашли в пруду в Новосибирской области 5
12:15
Вирусолог раскрыл условие, при котором удастся победить всплеск COVID-19 за две-три недели 12
12:02
Автомобиль на ходу загорелся и взорвался в Алтайском крае 1
11:46
Россия возобновила авиасообщение с восемью странами 4
11:35
В России впервые назначили вице-губернатора по борьбе с COVID-19 15
11:23
В Алтайском крае за сутки выявили 178 случаев COVID-19 21
11:11
С 28 июня у 87 тысяч барнаульцев отключают горячую воду 12
11:00
Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Кулунда 5
10:49
В Барнауле мужчина украл опору моста через Пивоварку и попался полиции 1
10:33
Сонливость в дневное время назвали признаком опасной патологии 0
10:20
На Алтае водитель такси протаранил автобус и погиб 2
10:09
В Алтайском крае могут приостановить плановую медицинскую помощь 75
09:57
Очередную фальшивую купюру в 5 тысяч рублей выявили в Алтайском крае 0
09:45
В России подвели итоги второго конкурса президентских грантов 0
09:38
Россию накроет аномальная жара, но Алтайскому краю это не грозит 4
09:26
Назван способ снизить цены в розничных магазинах 12
09:10
Алтайский край вошел в пятерку регионов с наименее доступным жильем 4
08:51
Вирусолог рассказал, какое свойство коронавируса вызвало новую вспышку COVID-19 14
08:38
В ЛДПР назвали своих кандидатов в Госдуму от Алтайского края 3
08:22
Барнаульцы в социальных сетях ищут потерявшегося коня 2
08:09
Два человека пострадали в аварии с участием маршрутки в Барнауле 2
07:52
Власти Греции изменили правила въезда для российских туристов 2
07:23
"Дурак". Сказ о том, как барнаульцы знакомому 40 миллионов заняли и без денег остались 27
07:09
Умерла актриса из сказки "Двенадцать месяцев" Наталья Попова 0
06:43
Петров пост в 2021 году: как его правильно держать и что нельзя делать в эти дни 3
06:21
Идеально. Фотографии, которые вызовут дикий восторг у перфекционистов 6
06:02
Тепло и дождливо. О погоде в Алтайском крае 28 июня 0
23:31
Такой день. Толпы людей в автобусах и 166 новых заражённых 5
22:31
Гинцбург рассказал, сколько времени потребуется для модернизации вакцины 9
21:32
Большой футбол продолжается. Четыре команды сразятся за выход в четвертьфинал ЧЕ-2020 0
20:29
Состояние певицы МакSим продолжает ухудшаться 0
19:48
Обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей ввели в Республике Алтай 2
19:11
Алтайская спортсменка стала чемпионкой России в беге на 400 метров 2
18:56
В Москве неизвестные напали на комика Идрака Мирзализаде 1
18:19
42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
17:41
Барнаульские активисты провели второй пикет против сноса Речного вокзала 35
17:18
У летучих мышей в Индии нашли опасный вирус 2
16:54
Женщины подрались в Домодедово из-за социальной дистанции 6
16:17
С 1 июля пенсию можно будет получить только на карту "Мир" или наличными 0
15:52
Всероссийский крестный ход начался в Алтайском крае 16
15:17
Мать четверых детей жёстко выволокли из московского МФЦ из-за снятой маски 23
14:54
Беженка из Северной Кореи рассказала об условиях содержания в трудовых лагерях 19
14:17
Серьёзное ДТП с участием мотоциклиста произошло на трассе в Алтайском крае 5
13:57
Обязательную вакцинацию для некоторых групп людей ввели в Бурятии 0
13:26
Эксперты оценили влияние жаркой погоды на распространение коронавируса 3
12:48
Машины с громкоговорителями вновь предупреждают бийчан о ковидных ограничениях 3
12:20
Необъяснимые боли в организме могут быть симптомом недостатка витаминов 0
11:55
166 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае 34
11:22
В барнаульском микрорайоне Спутник перекрыли улицу 0
10:48
Популярные виды зелени могут быть очень опасны для кожи 2
10:11
В Рубцовске полицейские задержали закладчиков с товаром 0
09:54
Юрист рассказал о важном нюансе новых детских выплат 2
09:19
Почти 140 домов отключили от газа по решению суда в Бийске 2
08:48
Роспотребнадзор обновил рекомендации для контактировавших с заражёнными коронавирусом 6
08:11
Российский бизнесмен из списка Forbes умер от коронавируса 15
07:47
Барнаульцы недовольны толпами людей без масок в автобусах 82
07:16
Амур не спит. Астрологи назвали знаки зодиака, которые ещё встретят любовь этим летом 0
06:41
Странные и смешные фотографии общественного транспорта 1
06:10
Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 27 июня 1
23:31
Такой день. Массовая продажа батутов в Бийске и много вопросов Путину 3
22:29
Один человек погиб и двое пострадали во время стрельбы в Ивановской области 3
21:31
Пьяный водитель в алтайском селе чуть не сбил детей и протаранил сарай 5
20:34
Бийские предприниматели начали массово продавать батуты 1
19:51
Сборные Уэльса и Дании сыграют в первом матче стадии плей-офф чемпионата Европы 0
19:09
Массовое ДТП произошло в спальном районе Барнаула 1
18:52
Барнаульцы рассказали о нескольких серьёзных ямах на дорогах города 7
18:12
Вакцина "Спутник Лайт" вышла в гражданский оборот 8
17:51
В Барнауле на ремонт объектов ЖКХ выделили 2,1 млрд рублей 1
17:18
Впервые с января в России выявили свыше 21 тысячи случаев заражения коронавирусом 0
16:58
В США полицейского приговорили к 22,5 года колонии за убийство Джорджа Флойда 4
16:14
Алтайские полицейские помогли жительнице Перми найти интернет-мошенника 1
15:17
Алтайский край попал в список лидеров по числу вопросов на прямую линию с Путиным 16
14:54
Власти США назвали НЛО угрозой нацбезопасности 0
14:19
Тысячи людей без масок пришли на "Алые паруса" в Санкт-Петербурге 20
13:55
"Великая депрессия станет "детской игрушкой". Экономисты предрекают мировой кризис 4
13:25
Необходимый, но щадящий. Как в Алтайском крае относятся к ужесточению противоковидных мер 23
12:51
Барнаулец зарезал младшего брата после застолья 4
12:14
Прирост продолжается. Свыше 150 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 32
11:42
Жители Алтая смогут ставить недвижимость на учёт и получать на неё права одновременно 0
11:06
На Алтае два рецидивиста обокрали предприятие и продали украденное "за копейки" 0
10:42
Состояние певицы МакSим ухудшилось 4
10:06
Как оформить новую выплату родителям-одиночкам и каков её размер в Алтайском крае? 9
09:41
Более 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
09:03
Массовая иммунизация: барнаульское предприятие "Стройберг" вакцинировало 80% работников 37
08:34
Советский отдых на пляже: как это было 8
08:03
Семь тысяч жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей 3
07:36
Какое новое пособие смогут оформить беременные с 1 июля и что для этого нужно? 1
07:02
Приметы на 26 июня. Почему нельзя жаловаться и ходить на свидания на Акулину Гречишницу 0
06:32
Когда мы были молодыми: школьные снимки знаменитостей 15

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.