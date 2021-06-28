Широкий экран и отличная камера: чем хорош iPhone 12 Pro Max

В 2020 году Apple выпустила iPhone 12 Pro Max. Это телефон с большим экраном, потрясающей цветопередачей и качественной камерой. Новинка представлена здесь – https://shop.mts.ru/catalog/smartfony/apple/ . Модель доступна в четырех цветах: золото, серебро, синий и темно-синий.

Телефон весит почти 230 грамм, что соответствует его габаритам. Но сейчас многие современные смартфоны shop.mts.ru/catalog/smartfony/ могут впечатлить большими экранами. Что же необычного можно найти в iPhone?

Экран

Экран в 6,7 дюймов является одним из главных преимуществ iPhone 12 Pro Max. Разрешение дисплея 2778 на 1284 пикселей – в данной модели на один дюйм приходится свыше 400 пикселей.

Благодаря плоскому стеклу и слегка измененной форме Apple iPhone 12 Pro Max shop.mts.ru/catalog/smartfony/apple/iphone-12-pro-max/ стал казаться более тонким. А плоские стальные грани меняют тактильные ощущения настолько, что даже обладатели предыдущей модели почувствуют разницу.

Мощность

Чип A14 Bionic и 6 ГБ оперативной памяти дают хорошую производительность. Аккумулятор на 3687 мАч уступает iPhone 11 Pro, но при использовании телефона становится ясно, что заряд держится дольше, чем у предшественников. Производительность одного ядра позволяет устройству меньше напрягаться, что сказывается на автономной работе.

Камера

Смартфон точно понравится любителям красочных фотографий и четких селфи. Компания Apple уже начинает позиционировать свое новое устройство как инструмент для качественной съемки.

Если присмотреться, то можно заметить огромный модуль камеры. В сравнении с другими моделями он на самом деле намного больше и выше. Все объясняется металлическими кольцами вокруг объективов и покрывающим их стеклом.

IPhone 12 Pro Max подойдет фотографам, блогерам и любителям игр. Но перед покупкой обязательно познакомьтесь с моделью в магазине, подержите телефон в руках — убедитесь, что размер вам подходит.

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