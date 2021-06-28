Жительницу алтайского села осудили за удар ножом в грудь супруга

Жительницу Зонального района Алтайского края признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровья супругу. По версии следователей, в ходе конфликта 48-летняя сельчанка взяла нож и ударила им в грудь своему мужу.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, конфликт произошел днем в сентябре 2020 года. Когда они находились дома, между ними произошла ссора по незначительному поводу, в ходе которой женщина схватилась за нож и ударила им супруга в область груди. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь.

В ходе следствия обвиняемая свою вину признала полностью. Следователи собрали достаточные доказательства, которые суд принял во внимание и назначил сельчанке 2 года лишения свободы в колонии общего режима.