Среди волонтеров разыграют гранты до 2,5 млн рублей

Россиян приглашают стань участниками международной премии #Мывместе. Она призвана выявить и поддержать лидеров социальных изменений из числа НКО, волонтеров, бизнесменов и журналистов и создать сильные команды клубов #Мывместе во всех регионах России!

Премия проходит по четырем конкурсным трекам:

- "Волонтеры и НКО" – лучшие проекты волонтеров, гражданских активистов и НКО; трек состоит из восьми номинаций; победители от 14 до 17 лет получат грантовую поддержку на развитие проекта до 600 тыс. руб., а лауреаты от 18 лет и организации – до 2,5 млн. руб.;

- "Бизнес" – лучшие программы в области КСО, устойчивого развития и корпоративного волонтерства;

- "Медиа" – лучшие материалы социальной журналистики;

- "We are together" – международное сотрудничество и вклад в решение глобальных проблем в своих странах.

Вручение Премии пройдет в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве.

Чтобы принять участие необходимо подать заявку в срок до 5 июля 2021 года на платформе Dobro.ru в разделе #Мывместе.

Всю дополнительную информацию можно получить на сайте Премии.