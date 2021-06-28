В Госдуме призвали сделать обязательной вакцинацию для туристов, уезжающих за границу

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный призвал ограничить непривитым россиянам выезд за рубеж. По его словам, такая мера стимулирует путешественников пройти вакцинацию.

Как отметил депутат в разговоре с ura.ru, запрет на заграничные поездки для непривитых практикуется во многих европейских странах. При этом Куринный добавил, что ввести подобные ограничения на перелеты внутри страны будет сложнее.

Отдельно политик негативно высказался по поводу мер, которые вводятся в регионах – он упрекнул власти в нарушении прав некоторых категорий граждан.

"Хотелось бы видеть критерии, на основании которых санитарные врачи принимают решения, потому что это непрозрачная сфера", – подчеркнул депутат.

Напомним, что ранее управление Роспотребнадзора по Республике Алтай ввело обязательную вакцинацию для сотрудников правоохранительных органов, образования, здравоохранения, торговли и сферы услуг, а также других категорий из группы риска.