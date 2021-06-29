Алтайским санитарам начислили ковидные выплаты после массовой жалобы

Прокуратура Алтайского края проверила барнаульскую больницу № 5 после массовой жалобы санитаров на то, что их оставили без доплаты за работу в "красной зоне".

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия", по результатам проверки выяснили, что причиной недоплаты стали ошибки, допущенные при заполнении табеля.

"На сегодняшний день недостающие часы сотрудникам проставлены, новые данные направлены в региональное отделение Фонда социального страхования. В отношении сотрудника, допустившего ошибки в табелировании, приняты меры административного взыскания, — прокомментировала главврач Городской больницы №5 Ирина Вильгельм. — Ситуацию держим на контроле. В настоящее время, по словам младшего медперсонала, им приходят смс-уведомления о начислении недополученных сумм".

Напомним, на отмены ковидных выплат в начале июня пожаловались 23 санитара барнаульской городской больницы № 5, на базе которой функционирует так называемая "красная" зона, где лечат больных коронавирусом.

По словам медицинских работников, они трудились в отделениях реанимации и интенсивной терапии по графику через сутки, проведя в среднем 288 часов в "красной" зоне.

Авторы жалобы утверждают, что всё это зафиксировали в журналах, которые находятся на постах в отделении. В доказательство они также готовы предоставить скриншоты "из рабочей группы, куда старшая медсестра печатает график работы".