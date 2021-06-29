Военные на четыре часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Вечером 29 июня в Алтайском крае перекроют участок Чуйского тракта из-за движения военных колонн. Об этом сообщили amic.ru в региональной ГИБДД.
С 21:50 до 1:50 нельзя будет проехать от райцентра Косиха до поселка Украинского. Водителей призывают с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности заранее планировать пути объезда.
Ранее сообщалось, что порядка 100 млн рублей направят на повышение уровня безопасности дорожного движения в Алтайском крае. На эти деньги смонтируют свыше 30 км освещения вдоль дорог и пять светофоров. В Барнауле установят пять камер фото- и видеофиксации.
Комментарии
Вот и выходит,гиперзвуковому российскому оружию нужны дороги. Рухни какой мосток и война проиграна.
29.06.2021 08:27
Гость
Будьте так любезны, назовите адрес, по которому вам в головы срут. С вашей логикой имбецила, все владельцы уазиков/крузеров и прочих больших полноприводных машин должны передвигаться исключительно по бездорожью.
Напрягите свой межушный ганглий и попробуйте ответить на элементарный вопрос. Зачем в мирное время ломать технику и портить окружающую среду если решить задачу можно намного проще?
0836. Верно.
напряги свой пресс и выдай нам пару кирпичей из методички про то как вояки, умеющие передвигаться только по асфальту, преодолеют бездорожье в случае разрушения Чуйского, если они умудряются ломаться посреди ровного асфальта пока с одной деревни в другую переезжают? Мультиков обсмотрелся про ракетки? Сочувствую.
29.06.2021 08:48
петросяну 8.36
Ну о чем с тобою говорить!
Все равно ты порешь ахинею. (с)
Дорога для этого и нужна.