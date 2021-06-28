Вторник, 29 Июнь, 00:55

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,18
€ 86,17
16°


5472941 +21650
Обь
326см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Третья волна пандемииДень поля 2021 Евро 2020
Новости

Путин подписал законы об ужесточении оборота оружия в России

, ИА "Амител"
Минимальный возраст для покупки охотничьего оружия повышен до 21 года
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на регулирование оборота оружия в России. В частности, глава государства подписал документ о повышении возраста приобретения охотничьего оружия до 21 года и аресте за нарушения в сфере оборота оружия.

Как сообщает РИА Новости, теперь за нарушения в сфере оборота оружия предусмотрен арест на срок до 15 суток.

Напомним, что после массового убийства в казанской школе Путин потребовал от главы Росгвардии проработать варианты ужесточения законодательства об обороте гражданского оружия.

Напомним, что стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе.

Позднее в квартире Ильназа Галявиева провели обыск. В помещении нашли пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства "Мухомор", упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран и некие видеозаписи.

Суд избрал стрелку меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Свои действия он объяснил тем, что хотел показать всем людям, что они – его рабы.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
23:51
Такой день. Прививка губернатора Алтайского края и дело против депутата АКЗС 0
23:21
Путин подписал законы об ужесточении оборота оружия в России 0
22:51
Фура и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Алтайском крае 0
22:15
В Совфеде рассказали о наказании за покупку поддельных сертификатов о прививке от COVID-19 0
21:47
Бийская прокуратура добилась выплаты 7,5 млн рублей 104 работникам ДСУ-1 0
21:14
В Госдуме призвали сделать обязательной вакцинацию для туристов, уезжающих за границу 0
20:48
Жительницу Алтайского края осудили за насилие в сторону сотрудника полиции 0
20:17
Еще четыре ковидных госпиталя экстренно развернули в Алтайском крае 1
19:49
Алтайский должник попал под "уголовку" за сокрытие машины от приставов 0
19:18
Тревожная ситуация. Томенко объяснил, почему привился от COVID-19 и как выбирал Спутник-V 1
19:04
Такси и две иномарки столкнулись в центре Барнаула 0
18:41
Темпы вакцинации от ковида в Алтайском крае выросли в 9 раз 3
18:21
Жительницу алтайского села осудили за удар ножом в грудь супруга 0
18:04
Широкий экран и отличная камера: чем хорош iPhone 12 Pro Max 2
17:55
В Кремле ответили на вопрос о компенсациях за простой при тотальном локдауне 0
17:45
Олень напал на женщину во время представления цирка в Барнауле 6
17:29
Член Совфеда РФ обвинил Запад в антипрививочной кампании в России 5
17:15
Глава Алтайского края сделал прививку от коронавируса 10
17:03
В детском лагере "Соснячок" прошли соревнования по летнему биатлону 0
16:54
Автомобиль полностью сгорел в Барнауле 1
16:42
В России за сутки выявили более 21 тысячи случаев COVID-19 2
16:30
"Это первая часть". Семьи пострадавших на батуте девочек получили 300 и 200 тысяч рублей 2
16:19
Россиянин полгода избивал новорожденную дочь за плач 0
16:05
"Это нормально": эксперты рассказали, почему все больше предпринимателей обращаются МФО 4
15:54
В России создали назальный спрей от ОРВИ с антителами 0
15:43
Депутата АКЗС подозревают в присвоении 12 млн рублей 18
15:28
В России может подорожать хлеб 9
15:15
В Барнауле столкнулись трамвай и грузовик 6
15:03
Студенты АлтГТУ предлагают инновационные решения для алтайских компаний 0
14:48
В барнаульском поселке Авиатор начали асфальтировать дорогу 0
14:36
В Алтайском крае изменили критерии вакцинации на предприятиях 7
14:24
Как алтайские единороссы разрабатывают предвыборную программу партии 8
14:12
От 13 до 30 тепла. Какая погода будет в Алтайском крае в конце июня - начале июля? 0
13:59
24 случая коронавируса выявили за сутки в Горном Алтае 0
13:48
Семье девочки за тяжелые травмы на батуте в Барнауле предложили 300 тысяч 11
13:34
Гений, миллиардер и надежда человечества. Илон Маск отмечает 50-летний юбилей 3
13:20
Глава Алтайского края пройдет вакцинацию от коронавируса 20
13:08
Автоцентр «Реал» в Барнауле разыграл призы и презентовал систему Subaru EyeSight 0
12:59
Бдительная жительница Бийска не попалась на уловку мошенников и сохранила 300 тысяч рублей 3
12:46
Что случилось с певицей МакSим и в каком она сейчас состоянии? 6
12:31
Тела двоих детей нашли в пруду в Новосибирской области 5
12:15
Вирусолог раскрыл условие, при котором удастся победить всплеск COVID-19 за две-три недели 12
12:02
Автомобиль на ходу загорелся и взорвался в Алтайском крае 1
11:46
Россия возобновила авиасообщение с восемью странами 4
11:35
В России впервые назначили вице-губернатора по борьбе с COVID-19 15
11:23
В Алтайском крае за сутки выявили 178 случаев COVID-19 22
11:11
С 28 июня у 87 тысяч барнаульцев отключают горячую воду 12
11:00
Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Кулунда 5
10:49
В Барнауле мужчина украл опору моста через Пивоварку и попался полиции 1
10:33
Сонливость в дневное время назвали признаком опасной патологии 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.