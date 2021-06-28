Путин подписал законы об ужесточении оборота оружия в России

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на регулирование оборота оружия в России. В частности, глава государства подписал документ о повышении возраста приобретения охотничьего оружия до 21 года и аресте за нарушения в сфере оборота оружия.

Как сообщает РИА Новости, теперь за нарушения в сфере оборота оружия предусмотрен арест на срок до 15 суток.

Напомним, что после массового убийства в казанской школе Путин потребовал от главы Росгвардии проработать варианты ужесточения законодательства об обороте гражданского оружия.

Напомним, что стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе.

Позднее в квартире Ильназа Галявиева провели обыск. В помещении нашли пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства "Мухомор", упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран и некие видеозаписи.

Суд избрал стрелку меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Свои действия он объяснил тем, что хотел показать всем людям, что они – его рабы.