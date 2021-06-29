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Новости

В Алтайском крае сгорел "Запорожец", ставший достопримечательностью

, ИА "Амител"
Автомобиль оказался полностью объят пламенем

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Ярового пожаловались на уничтожение местной достопримечательности – автомобиля ЗАЗ-968, также известный в народе как "ушастый" и "чебурашка".

Легендарный представитель украинского автопрома, с которым любили фотографироваться горожане, накануне оказался объят пламенем. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Кто стал виновником уничтожения имущества, пока неизвестно.

"Полиция уже ищет бессердечного "убийцу", — говорится в посте паблика. — 90-е возвращаются или не уходили в Яровом?".

Ранее неизвестные подожгли автомобиль в Барнауле. Транспортное средство выгорело полностью.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.06.2021 10:05
гiсть

при чем тут 90-е?
сейчас малолетки жарят шашлыки на Вечном огне (в тех городах, где его не погасили), а в 90-е про такое не слышали

29.06.2021 10:11
- гость -

Я бы сказал, что это ЗАЗ не 968, а 966. Об этом говорят решётка спереди и подфарники (так раньше назывались габариты и поворотники). А вот такие задние фонари вначале у 968-х тоже были, да.

Машину жалко, безусловно.

29.06.2021 10:20
Гость

29.06.2021 10:05
гiсть
Угу! Забыли, как в трамваях сиденья из кожзама были исполосованы? Вандализм тогда был ещё тот.

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