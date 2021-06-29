В Алтайском крае сгорел "Запорожец", ставший достопримечательностью

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Ярового пожаловались на уничтожение местной достопримечательности – автомобиля ЗАЗ-968, также известный в народе как "ушастый" и "чебурашка".

Легендарный представитель украинского автопрома, с которым любили фотографироваться горожане, накануне оказался объят пламенем. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Кто стал виновником уничтожения имущества, пока неизвестно.

"Полиция уже ищет бессердечного "убийцу", — говорится в посте паблика. — 90-е возвращаются или не уходили в Яровом?".

Ранее неизвестные подожгли автомобиль в Барнауле. Транспортное средство выгорело полностью.