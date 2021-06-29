В Алтайском крае сгорел "Запорожец", ставший достопримечательностью

Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители Ярового пожаловались на уничтожение местной достопримечательности – автомобиля ЗАЗ-968, также известный в народе как "ушастый" и "чебурашка".
Легендарный представитель украинского автопрома, с которым любили фотографироваться горожане, накануне оказался объят пламенем. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Кто стал виновником уничтожения имущества, пока неизвестно.
"Полиция уже ищет бессердечного "убийцу", — говорится в посте паблика. — 90-е возвращаются или не уходили в Яровом?".
Ранее неизвестные подожгли автомобиль в Барнауле. Транспортное средство выгорело полностью.
Комментарии
при чем тут 90-е?
сейчас малолетки жарят шашлыки на Вечном огне (в тех городах, где его не погасили), а в 90-е про такое не слышали
Я бы сказал, что это ЗАЗ не 968, а 966. Об этом говорят решётка спереди и подфарники (так раньше назывались габариты и поворотники). А вот такие задние фонари вначале у 968-х тоже были, да.
Машину жалко, безусловно.
29.06.2021 10:05
гiсть
Угу! Забыли, как в трамваях сиденья из кожзама были исполосованы? Вандализм тогда был ещё тот.