Эксперт объяснил, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона

Советы производителей полностью разрядить смартфон и потом зарядить до 100% — лишь маркетинговый ход, на самом деле это серьезно портит аккумулятор. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.

"Срок жизни аккумулятора зависит от зарядных циклов. Один зарядный цикл — это зарядка до 90-100% емкости аккумулятора. Смартфоны в среднем рассчитаны на 300-500 зарядных циклов, после этого состояние аккумулятора потихоньку будет портиться", — объяснил специалист.

Эксперт добавил, что смартфон можно оставлять на зарядке на всю ночь и не беспокоиться, что от этого пострадает аккумулятор и другие компоненты устройства. Дело в том, что когда девайс полностью зарядиться, он самостоятельно прекратит подачу тока.

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