В Алтайском крае повысят выплаты ветеранам труда на 25 рублей

С 1 июля в Алтайском крае увеличат выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий. Об этом сообщает региональное Минсоцзащиты.

Так, ветеранам, в том числе краевого статуса, будут доплачивать не 615 рублей, как ранее, а 640 рублей, а репрессированным и труженикам тыла не 595 рублей, а 620 рублей.

В ведомстве напомнили, что в регионе проживают свыше 69 тысяч ветеранов труда, почти 175 тысяч ветеранов труда Алтайского края, 463 труженика тыла и почти 11 тысяч жертв политических репрессий.

Напомним, пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные пособия с 1 июля можно будет получить только на карту "Мир".