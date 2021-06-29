От сулугуни до рокфора: Россельхозбанк назвал самые популярные фермерские сыры

Сыр считается всесезонным продуктом, но спрос на него оживляется весной и растёт к лету, когда можно устраивать пикники, а фермеры пасут коров и коз на свежей траве. Россельхозбанк проанализировал спрос на различные виды фермерского сыра и выяснил, что больше всего россияне любят мягкие сорта. Например, моцареллу, качотту и сулугуни — на них приходится треть спроса.

Ближайшие конкуренты мягких сыров – полутвёрдые сорта, которыми интересуется каждый четвёртый посетитель маркетплейса фермерской продукции "Своё Родное". Почти каждый пятый любит твёрдый сыр, каждый десятый – козий. Интересно, что сыр с плесенью, некогда бывший диковинкой на отечественном столе, привлекает уже более 8% россиян.

Ещё 2% – настоящие поклонники сыра, которые, не отдавая предпочтений конкретному сорту, хотят ощутить всю палитру вкусов и поэтому предпочитают ассорти. Столько же любителей творожных сыров.

"С 2014 года по России пошла целая волна запуска фермерских и крафтовых сыроварен, в стране появились сотни новых рецептов и вкусов сыра. Это прямая заслуга малого и микробизнеса, которую оценили даже за границей: в 2019 году сборная российских сыроделов триумфально выступила на международном фестивале Fromonval во Франции, завоевав 7 медалей", – отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Батурова отметила, что благодаря развитию сервиса "Свое Родное", у миллионов россиян появился прямой доступ к качественной и свежей продукции, приготовленной фермерами.

"Для меня сыр – это гораздо больше, чем просто еда. Чтобы он получился действительно вкусным, нужно вкладывать в него душу. Это делаю и я, и все мы – фермеры-сыровары. Здорово, что теперь мы, сыроделы, можем предложить плоды нашего труда огромному числу россиян по всей стране благодаря сервису "Своё Родное", – сказал Председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

Напомним, что "Свое Родное" - это интернет-площадка от Россельхозбанка, которая объединяет фермеров и покупателей.