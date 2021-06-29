На Алтае мужчина украл с фермы 276 метров труб и 50 напольных решеток

В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в краже имущества с фермы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Установлено, что ранее судимый 40-летний мужчина украл с территории предприятия 276 метров нержавеющих труб молокопровода, по 50 металлических цепей и напольных решеток, 12 оцинкованных ведер, 10 алюминиевых фляг, четыре камеры видеонаблюдения и сосуд Дьюара.

"Похищенное с фермы имущество он намеревался продать и сдать на цветной металл, но успел реализовать задуманное лишь частично. Так как <…> был задержан", — говорится в сообщении.

Ущерб от действий злоумышленника составил 350 тысяч рублей. Часть похищенного изъяли в пункте приема металлолома. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".