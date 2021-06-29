Эксперт объяснила, нужно ли больному коронавирусом знать свой штамм

Заболевшему ковидом человеку нет необходимости знать свой штамм, поскольку реакция на варианты вируса у всех разная, рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, сведения о штамме нужны исключительно для выбора тактики лечения.

"Конечно, (исследования по определению штамма, – прим. ред.) делает Роспотребнадзор, но зачем вам? Какая разница? На самом деле, штаммы отличаются пока только вирулентностью, то есть заразностью, а летальность у них пока в общем примерно одинаковая", — сказала Попович.

Она добавила, что куда важнее то, как человек будет этот штамм переносить. Например, у кого-то может быть крайне острая реакция на самый "добрый", уханьский штамм, а кто-то без симптомов перенесет "дельта плюс".

"Тут очень индивидуально", — подчеркнула специалист.

Попович рекомендовала заранее предупреждать заболевание — тренировать иммунитет и вакцинироваться, потому что убить вирус лекарственными препаратами пока невозможно.

Ранее главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил эффективность вакцины "Спутник V" против индийского штамма COVID-19 "дельта". По его словам, препарат поможет и при этом штамме, но, возможно, будет не таким эффективным, как при был при предыдущем.