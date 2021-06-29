Самолеты не приземлились в Толмачево и улетели в Барнаул из-за тумана

Утром 29 июня девять рейсов не смогли совершить посадку в аэропорту Толмачево. Самолеты перенаправили на запасные аэродромы в Барнаул и Новокузнецк. Об этом сообщает ngs.ru.

Речь идет о воздушных суднах, которые направлялись в Новосибирск из Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода и Сочи.

Это объяснили неблагоприятными метеоусловиями. В частности, в этот день была низкая видимость из-за тумана.

Ранее полицейские в новосибирском аэропорту Толмачево задержали 39-летнюю женщину, которая вела себя неадекватно. Пассажирка находилась под действием наркотических веществ.