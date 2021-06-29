В России за сутки выявили 20 616 случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 20 616 — до 5 493 557. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+6209 человек за сутки), Московской области (+2453) и Санкт-Петербурге (+1374). В Алтайском крае выявили еще 173 случая ковида.

Выздоровели за весь период 4 984 037 человек, в том числе 14 697 — за последние сутки.

Скончались еще 652 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 134 545 летальных случаев.