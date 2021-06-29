Меры поддержки общепита на фоне пандемии утвердили в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры антикризисной поддержки предприятий общепита. В частности, владельцам ресторанов, баров и кафе предложат отсрочку по аренде, включение в программу субсидий и льготные кредиты.

"В целях смягчения последствий введенных ограничений правительством Москвы утвержден пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – цитирует РИА Новости сообщение администрации города.

Максимальный размер субсидий составляет миллион рублей, а деньги можно потратить на лизинг оборудования, уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса, уплату коммунальных платежей, а также обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты и компенсацию затрат на противоковидные мероприятия.

Напомним, что ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы общественного питания. Кроме того, в ряд заведений перестали запускать людей, у которых нет прививки от коронавируса.