Владельца батута в Бийске обязали выплатить 35 тысяч рублей семье пострадавшей девочки

Бийский городской суд взыскал с батутного центра компенсацию в пользу несовершеннолетней, которая получила травму из-за падения. Судья удовлетворил иск прокурора и обязал индивидуального предпринимателя выплатить родителям пострадавшей 35 тысяч рублей.

Как установила прокуратура, 9 марта 2020 года девочка решила воспользоваться услугами батута и оплатила за проход 500 рублей. Во время игры ребенок упал на незакрепленный мат с конструкции, в результате чего получила травму лобной области головы

"После падения в батутном центре несовершеннолетняя стала жаловаться на частые головные боли, у нее появилась ситуативная тревожность. Несовершеннолетняя отказывается посещать увеселительные учреждения согласно возрасту по причине страха, не имеет возможности в течение значительного периода времени вести активный образ жизни, появилась необходимость прохождения лечения", – сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Гражданская судмедэкспертиза установила причинение несовершеннолетней легкий вред здоровью. По результатам рассмотрения иска прокурора Бийска суд взыскал с предпринимателя 35 тысяч рублей, а также штраф в размере 17,5 тысяч рублей.

Напомним, что 30 мая в Барнауле около ТЦ "Район" батут неожиданно взлетел в воздух. В этот момент на нем находились две девочки двух и трех лет, которых сбросило с аттракциона к трамвайным путям. Обе малышки получили тяжёлые травмы.

В отношении владелицы батута возбуждено уголовное дело по статье 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Женщину отправили под домашний арест.

28 июня семьи пострадавших получили 300 и 200 тысяч рублей в качестве части компенсации от владелицы аттракциона. 300 тысяч получила семья наиболее пострадавшей девочки, сообщил amic.ru адвокат предпринимательницы Виктор Чумаков. Это первая часть от обещанной суммы для помощи пострадавшим, подчеркнул адвокат в разговоре с корреспондентом.