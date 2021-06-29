Германия запретила въезд россиянам из-за распространения опасных мутаций COVID-19

Германия с 29 июня запретила въезд в страну россиянам из-за распространения мутаций коронавируса. Германский Институт Роберта Коха включил 16 государств в список стран, в которых распространяются опасные варианты COVID-19.

"В целях предотвращения завоза мутированных форм коронавируса федеральное правительство приняло решение о введении в отношении поездок из России в Германию общего запрета на въезд и передвижение", – говорится на сайте консульства Германии в России.

Возможность получить визу в европейскую страну в случае острой необходимости есть лишь у определенных категорий людей – членов "основной семьи", пассажиров транзитных рейсов, сотрудников здравоохранения, лиц, въезжающих по экстренным случаям гуманитарного характера и другим.. Остальные подать заявление на выпуск проездного документа не могут.