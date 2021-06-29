Миллион доз вакцины "КовиВак" выпустили в гражданский оборот в России. Об этом сообщил представитель центра имени Чумакова, который разработал препарат.

"По графику мы планировали до конца июня выпустить один миллион доз "КовиВака". А фактически мы уже вывели в гражданский оборот этот объем вакцины", – цитирует его слова ТАСС.

Напомним, что 26 июня первые партии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, эти препараты будут использоваться для ревакцинации и вакцинации тех, кто переболел коронавирусом.

Он отметил, что до конца июня в оборот поступят около 2,5 млн доз, а объемы производства будут наращиваться.