"Ожидали большего". Эксперты о том, что изменилось спустя год поправок в Конституцию

Год назад, 25 — 30 июня 2020 года, большинство российских граждан проголосовало на пеньках и в палатках за поправки в Конституцию. В преддверии плебисцита развернулись нешуточные страсти и дискуссии. Одни утверждали, что принятие поправок создаст условия для улучшения социально-экономической ситуации, укрепит суверенитет. Их оппоненты уверяли, что изменения в основной закон страны нужны действующей власти для укрепления сформировавшейся фактической авторитарной системы правления. Amic.ru решил вспомнить, за какие поправки мы голосовали и какие перемены после их принятия произошли.

Как поправили Конституцию?

Предложение поправить конституцию выдвинул президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. Часть поправок предложил он, часть — Госдума, часть — специально созданная рабочая группа.

Чем было предложено дополнить и поправить основной закон страны?

Сделать Конституцию приоритетом в правовом пространстве РФ над международным законодательством и международными соглашениями, решениями международных органов. Запретить иностранное гражданство и вид на жительство для председателя правительства, министров, министров, руководителей федеральных структур, губернаторов, депутатов, судей. Вписать муниципальные органы управления в структуру государственной власти. Среди государственных органов управления упомянуть Государственный совет. Наделить Госдуму правом утверждать премьер-министра, вице-премьеров (по представлению главы правительства), федеральных министров. Появилось положение, что "Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство"; За русским народом закреплен статус "государствообразующего", введено понятия "союза многонациональных народов"; Одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков (ранее нельзя было избираться президентом более двух сроков подряд, общих ограничений сроков не было). Включено положение о том, что в РФ "создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство, экономическая, политическая и социальная солидарность". Брак определен как "союз мужчины и женщины".

Позитив подогнали под "обнуление"?

Всего было внесено 206 поправок. Одна из ключевых (а по мнению, многих политиков, экспертов и рядовых граждан — самая главная) была внесена 10 марта 2020 года депутатом Госдумы Валентиной Терешковой. Она позволяла "обнулить" президентские сроки, которые глава государства занимал ранее, до принятия поправок. Иными словами, после вступления поправок в силу, Владимир Путин получил возможность в 2024 году избираться на формально первый (фактически пятый) президентский срок.

С момента принятия поправок прошел год. Как оценивают их действие наблюдатели сегодня? "По большому счету, именно возможность фактически неограниченно руководить страной и было целью этого референдума, — выразил уверенность в беседе с журналистом amic.ru публицист и политолог, Анатолий Баранов. — И под это были подогнаны те поправки, которые можно назвать позитивными".

Иное мнение у политического консультанта, телевизионного эрудита Анатолия Вассермана. "По моему убеждению, "поправка Терешковой" является в какой-то степени недостаточной, — сказал он amic.ru. — Я считаю, что нельзя ограничивать количество сроков на выборных должностях, включая пост президента. По большому счету, это ограничивает права избирателей". По мнению Вассермана, изменения в конституцию вытекали из логики развития ситуации в стране.

"Надо сказать, многие из положений, что содержались в поправках, особенно верховенство российских законов по отношению к международному праву, ранее были де-факто утверждены нашими структурами, — заявил Анатолий Вассерман. — В частности, были решения Верховного суда, Конституционного суда, а также других инстанций. Так что, нововведения в конституцию фактически закрепили те изменения, что произошли ранее в общественной жизни и законодательстве".

Исполнение не обязательно?

Результаты плебисцита были предсказуемы. 57 747 288 (77,92%) голосов "за", 15 761 978 (21,27%) "против". 3 июля 2020 года Путин подписал указ о публикации текста конституции с поправками и на следующий день они вступили в силу.

По мнению политолога, руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, "трудно ожидать каких-то коренных перемен в основной закон страны спустя год — все-таки для этого должно более продолжительное время — три пять лет; тем более, что отсутствие некоторых результатов власть объясняет пандемией. Поэтому ряд выводов можно будет сделать по ее окончании". "В то же время мы видим некоторую разницу в том, как претворялись в жизнь результаты голосования, — сказал он в интервью amic.ru. — Блок политических законов, которые проистекали из принятых конституционных изменений, был принят за довольно короткое время. А вот что касается социальных поправок и необходимых для их реализации законов и нормативных актов — здесь еще, что называется, поле не паханое".

Калачев напомнил, что в конституции закреплялась необходимость регулярной индексации пенсий. "В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом", — гласит ч.6 ст. 75 основного закона. В то же время, по словам политолога, в стране до сих пор не решен вопрос индексации выплат для работающих пенсионеров, хотя в конституции грани между этим категориями граждан не проводится. Также до сих пор не принят закон о постоянной поддержке многодетных семей (есть законы об адресной поддержке, но в целом содействие многодетности законодательно так и не закреплено), отсутствуют и некоторые другие нормативные акты, которые следуют из социального блока поправок.

"Конечно, в социальном плане люди ожидали большего, — отмечает Калачев. — Можно сказать, что такие закрепленные в основном законе понятия как "социальное партнерство", "социальная солидарность" власть и народ понимают несколько по-разному. Так что, поправки работают не все, не в полном объеме и далеко не для всех. И снижающиеся рейтинги нынешней власти, ее партии демонстрируют отношение граждан к результатам минувшего голосования и тому, как руководство страны распорядилось этими результатами".

По мнению Анатолия Баранова, фиксация изменений конституции не устранила проблемы, которые, как уверяла год назад власть, должны были разрешиться после голосования. "Понятно, что конституция 1993 года была несовершенной и содержала не слишком близкие народу положения, но она хотя бы не была внутренне противоречива, как тот документ, что мы получили после поправок. У него отсутствует цельность, что проявляется хотя бы в нынешней форме существования судебной власти, представителей которой — отдельные категории судей — вроде бы должны избирать, но по факту они остаются назначаемыми. Наконец, у нас конституция теперь — это документ прямого действия, но непонятно, чем карается ее несоблюдение и систематическое нарушение. И таких странностей немало, с ними еще предстоит столкнуться в дальнейшем".