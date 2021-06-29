Гицбург заявил об особой опасности индийского штамма коронавируса

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об опасности легкой формы COVID-19 при индийском штамме. По его словам, разновидность коронавируса заканчивается тяжелыми формами заболевания.

"Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме – это не значит защититься от этого заболевания. Так как оно дает очень тяжелое осложнение, с одной стороны, с другой стороны, в большом проценте случаев заканчивается очень тяжелыми формами заболевания", – цитирует ТАСС слова инфекциониста.

Отдельно Гинцбург отметил, что порядка 90% новых случаев заражения в России – это индийский штамм коронавируса.

Напомним, что ранее Гинцбург заявил о возможном росте летальности коронавируса в России с 2 до 5-10%. Причиной этому могут стать постоянные мутации. Из-за небольшой прослойки вакцинированных людей в стране создаются идеальные условия для эволюции COVID-19.