Директора компании из Барнаула осудили за подделку документов о займе на 3 млн рублей

Главу барнаульской компании осудили за фальсификацию доказательств по гражданскому делу. 45-летний мужчина составил подложный договор займа и попытался потребовать с заемщика деньги, которые тот уже вернул.

В январе 2017 году между директором и его знакомым был заключен договор беспроцентного займа на сумму в 3 млн рублей. В марте этого же года мужчина вернул деньги, исполнив обязательства по договору.

"Реализуя умысел на мошенничество, осужденный в мае 2018 года составил подложный договор займа, получив при этом возможность требовать возврата несуществующей задолженности с заемщика. Сфальсифицированные документы были предоставлены мужчиной в суд, но после проведения судебной экспертизы в удовлетворении исковых требований истцу было отказано", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд принял во внимание все доводы следствия и признал подсудимого виновным, назначив ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 350 тысяч рублей.