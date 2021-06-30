Военные вновь перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Движение военных колонн станет причиной перекрытия Чуйского тракта днем в среду, 30 июня, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

С 14:50 до 18:50 ограничат движение на автодороге н.п. Украинский – Чуйский тракт – граница Первомайского и Косихинского районов.

Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Напомним, в Барнауле до 8:00 6 июля перекрыли проезд через трамвайные пути на проспекте Красноармейском в районе здания № 64.