Сборная Украины прошла в 1/4 чемпионата Европы, забив на 121 минуте

Сборная Украины одержала волевую победу над сборной Швеции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Украинцы впервые в истории прошли в четвертьфинал евро.
В первом тайме команды обменялись голами. В составе сборной Украины отличился Александр Зинченко, а ответный мяч забил Эмиль Форсберг.
Во втором тайме команды не смогли закончить игру, и встреча перетекла в экстра-таймы.
30 минут сборным оказалось мало и арбитр добавил три минуты ко второму экстра-тайму. На 121 минуте матча 24-летний форвард клуба "Днепр — 1" Артем Довбик поразил ворота сборной Швеции и протащил сборную Украины в четвертьфинал.
Следующим соперником украинцев станет сборная Англии. Англичане в предыдущем матче со счетом 2:0 обыграли сборную Германии.
Комментарии
Вот так.
Даже в Руине могут играть...
Слава Украине
В НА ПОД Украине походу объявят народные гуляния и сделают этот день национальным праздником .
Собаки лают, а краван пока идёт.
видим мы куда караван идет, с чьей подачи, куда и зачем.
Футболистам слава.
30.06.2021 10:20
- гость -
Футболистам слава.
+100500
Квнщик караванщик заведёт страну куда надо ))
Чу-уть помедленней,верблюды,чу-у-уть помммедленнне-е....
30.06.2021 10:23
- гость -
Ты бы за свою страну переживал. Гэбня с братвой вас баранов уже не знает как поиметь.
Наоборот,КГБ недостаточно хорошо работает.А ты,Абориген,постоянно ворчишь как старый дед.
30.06.2021 10:32
- гость -
Я за украинцев радуюсь, ворчат тут другие.
Гэбня с братвой вас баранов уже не знает как поиметь.
А тебя уже поимели, однако?
30.06.2021 10:26
АБОРИГЕН
30.06.2021 10:23
- гость -
Ты бы за свою страну переживал. Гэбня с братвой вас баранов уже не знает как поиметь.__________Тебя-то уже отымели и продолжают иметь.
стока букав и ни слова о том, какой все-таки счет.. Прямо задачка по математике.. Мол, посчитайте сами..