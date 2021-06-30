Сборная Украины прошла в 1/4 чемпионата Европы, забив на 121 минуте

Сборная Украины одержала волевую победу над сборной Швеции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Украинцы впервые в истории прошли в четвертьфинал евро.

В первом тайме команды обменялись голами. В составе сборной Украины отличился Александр Зинченко, а ответный мяч забил Эмиль Форсберг.

Во втором тайме команды не смогли закончить игру, и встреча перетекла в экстра-таймы.

30 минут сборным оказалось мало и арбитр добавил три минуты ко второму экстра-тайму. На 121 минуте матча 24-летний форвард клуба "Днепр — 1" Артем Довбик поразил ворота сборной Швеции и протащил сборную Украины в четвертьфинал.

Следующим соперником украинцев станет сборная Англии. Англичане в предыдущем матче со счетом 2:0 обыграли сборную Германии.