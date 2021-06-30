Умер президент Детской футбольной лиги, уроженец Алтая Виктор Горлов

Президент Детской футбольной лиги (ДФЛ), уроженец Алтайского края Виктор Горлов умер на 69-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"Во вторник, 29 июня, на 69-м году после продолжительной болезни ушёл из жизни президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича Горлова", — говорится в сообщении.

Виктор Горлов родился 24 мая 1953 года в селе Александровка Локтевского района Алтайского края. Окончил Барнаульский пединститут. Работал журналистом, возглавлял отделы спорта газет "Комсомольская правда", "Известия" и "Труд". Был первым президентом Ассоциации мини-футбола и футзала СССР, а также организатором первого коммерческого футбольного турнира "Честь марки" и всесоюзного клуба болельщиков "Гол!". Стоял у истоков создания Детской футбольной лиги в 1993 году, всё это время был её президентом.